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«Парад профессий» пройдёт на набережной Хабаровска
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«Парад профессий» пройдёт на набережной Хабаровска 

Хабаровский край сегодня 55 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Выставка-ярмарка учреждений среднего профессионального образования состоится в Хабаровске в этом году на набережной Амура 1 мая. Ранее она традиционно проходила на площади Ленина. По информации ИА «Хабаровский край сегодня» в мероприятии примут участие 15 техникумов и колледжей Хабаровска, также учебное заведение города Вяземский.
— Главная цель — познакомить старших школьников со спецификой профессий, востребованных на рынке труда, информировать об учебных возможностях. Каждое учреждение будет предоставлять собственные образовательные программы, — сообщили в министерстве образования и науки края.
Все желающие смогут освоить азы будущей специальности, приняв участие в мастер-классах под руководством молодых профессионалов. Содержание мастер-классов сейчас определяется, скорее всего, на них будут демонстрироваться основные навыки учащихся — умение создавать прически, делать выпечку и другое. Традиционно можно будет приобрести по приемлемым ценам продукцию, сделанную в учебных заведениях: садовый инвентарь, швейную продукцию, скамейки, мангалы и т.д.
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