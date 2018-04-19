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Кабмин РФ одобрил проект о запрете рекламы услуг по написанию научных работ
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Кабмин РФ одобрил проект о запрете рекламы услуг по написанию научных работ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ одобрило законопроект о запрете рекламы услуг по написанию квалификационных и научных работ, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Законопроектом предлагается ввести запрет на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся", — говорится в сообщении.
По мнению кабмина, предоставление таких услуг по подготовке и написанию работ в рамках государственной системы научной аттестации, промежуточной или итоговой аттестации обучающихся оказывает негативный эффект на результаты обучения, на объективность оценки научной квалификации.
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