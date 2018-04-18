Госдума 20 апреля обсудит с деловым сообществом законопроект о контрсанкциях

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Депутаты Госдумы в пятницу, 20 апреля, обсудят законопроект о контрсанкциях с деловым сообществом, ректорами ведущих российских вузов, политологами и экспертами. Об этом заявил журналистам в среду председатель палаты Вячеслав Володин

"В рамках обсуждения внесенного законопроекта нам важно провести большую работу с экспертным сообществом, выслушать замечания и предложения от тех, кто по роду своей деятельности непосредственно сталкивается с действием санкционной политики США и других стран", — сказал спикер.

"Для обсуждения мы пригласили председателей профильных комитетов Госдумы, представителей деловых сообществ, ректоров ведущих российских вузов, политологов и экспертов", — уточнил он.