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Госдума 20 апреля обсудит с деловым сообществом законопроект о контрсанкциях
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Госдума 20 апреля обсудит с деловым сообществом законопроект о контрсанкциях 

ТАСС 18 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в пятницу, 20 апреля, обсудят законопроект о контрсанкциях с деловым сообществом, ректорами ведущих российских вузов, политологами и экспертами. Об этом заявил журналистам в среду председатель палаты Вячеслав Володин.
"В рамках обсуждения внесенного законопроекта нам важно провести большую работу с экспертным сообществом, выслушать замечания и предложения от тех, кто по роду своей деятельности непосредственно сталкивается с действием санкционной политики США и других стран", — сказал спикер.
"Для обсуждения мы пригласили председателей профильных комитетов Госдумы, представителей деловых сообществ, ректоров ведущих российских вузов, политологов и экспертов", — уточнил он.
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