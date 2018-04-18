Ещё
Генпрокуратура недовольна мерами защиты детей от вредной информации в Интернете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генпрокуратура недовольна мерами защиты детей от вредной информации в Интернете 

Авторадио 1 час назад
Генеральный прокурор Юрий Чайка призвал Минкомсзвязи разработать дополнительные механизмы по защите детей от вредного контента в интернете. Об этом он заявил во время доклада в Совете Федерации. Он отметил, что Роспотребнадзор и Роскомнадзор не принимают должных мер по выявлению и блокировке негативной информации. Гепрокурор также пообещал проверить информацию о готовящихся нападениях в российских школах к годовщине трагедии «Колумбайн». Об этом его попросила сенатор Елена Мизулина. По ее сведениям, атаки могут произойти в ближайшие два месяца. 20 апреля 1999 два ученика американской школы устроили стрельбу и взрывы в учебном заведении. Погибли 13 человек и 23 получили ранения.
Как выяснилось после допроса Артема Табирова, который сегодня напал с ножом на учениц и преподавательницу школы в Башкирии, он 2 года состоит в закрытой группе «Колумбайн» в социальнйо сети. Всего там 230 человек. Сообщество постоянно переезжает в новые паблики, чтобы избежать блокировки. По словам 17-летнего ученика коррекционного класса, нападение он собирался совершить еще в прошлом году. Последней каплей для него стал запрет родителей на пользование компьютером. Они прочитали переписку сына. По факту сегодняшнего нападения на школу возбуждено несколько уголовных дел.
Авторадио: последние новости
Российским студентам, которые обучаются в «недружественных» странах, предложили вернуться на родину Студентов-бюджетников могут обязать работать по распределению Обязательное распределение выпускников вузов по специальности предложили ввести в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал результаты расследования по Скрипалям94
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО224
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Больной раком Караченцев дорого обходится жене26
Россия нашла способ защититься от санкций425
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение