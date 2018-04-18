Генпрокуратура недовольна мерами защиты детей от вредной информации в Интернете 

Генеральный прокурор Юрий Чайка призвал Минкомсзвязи разработать дополнительные механизмы по защите детей от вредного контента в интернете. Об этом он заявил во время доклада в Совете Федерации. Он отметил, что Роспотребнадзор и Роскомнадзор не принимают должных мер по выявлению и блокировке негативной информации. Гепрокурор также пообещал проверить информацию о готовящихся нападениях в российских школах к годовщине трагедии «Колумбайн». Об этом его попросила сенатор Елена Мизулина. По ее сведениям, атаки могут произойти в ближайшие два месяца. 20 апреля 1999 два ученика американской школы устроили стрельбу и взрывы в учебном заведении. Погибли 13 человек и 23 получили ранения.
Как выяснилось после допроса Артема Табирова, который сегодня напал с ножом на учениц и преподавательницу школы в Башкирии, он 2 года состоит в закрытой группе «Колумбайн» в социальнйо сети. Всего там 230 человек. Сообщество постоянно переезжает в новые паблики, чтобы избежать блокировки. По словам 17-летнего ученика коррекционного класса, нападение он собирался совершить еще в прошлом году. Последней каплей для него стал запрет родителей на пользование компьютером. Они прочитали переписку сына. По факту сегодняшнего нападения на школу возбуждено несколько уголовных дел.