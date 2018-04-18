Современные педагоги активно используют инновационные технологии при работе со школьниками и студентами

В среду, 18 апреля, на ВДНХ стартовал Московский международный салон образования. Какие инновации внедряются в школах, колледжах и университетах, выяснила корреспондент «ВМ».

С ростом требований работодателей к соискателям увеличивается и число возможностей для обучения и подготовки молодых специалистов. Современные школьники могут самостоятельно собрать робота и написать для него программное обеспечение. Студенты первых курсов с помощью макетов и систем виртуальной реальности в тестовых условиях оттачивают профессиональные навыки.

— Это модели производственной линии, — объясняет устройство «Универсальной учебной фабрики» представитель компании по разработке образовательного оборудования Евгений Роганов. — Здесь используются все промышленные технологии, которые установлены на любом автоматизированном предприятии, но в уменьшенном варианте. Студенты могут конструировать свои линии, программировать и готовиться к работе в реальных условиях.

«Фабрика» подойдет для таких направлений, как «автоматизация технологических процессов», «программирование в компьютерных системах», «робототехника» и так далее. Во всех технических университетах Москвы эти установки уже используются.

Но в сложившихся условиях постепенно трансформируется и роль педагога. Внедрение информационных технологий породило такие взаимодополняющие феномены, как искусственный интеллект и дистанционное обучение.

Теперь для получения тех или иных навыков можно выбрать не того преподавателя, который ближе, а того, который больше подходит.

— Искусственный интеллект — это новая реальность, обычный культурный ход, как колесо, печатный станок или книга, — говорит кандидат педагогических наук, доктор философии Александр Адамский . — В то же время новая реальность задает свои стандарты образования. Однако, на мой взгляд, архаичные результаты лучше всего достигаются архаичными методами: если вы хотите научить ребенка работать с картой, дайте ему карту, а не компьютер.

Повышаются требования и к дошкольному образованию. В 2017 году был запущен новый проект «Единый день приема родителей дошколят», который доказал свою безусловную актуальность.

— Ожидания родителей от детского сада достаточно велики, — считает директор Института изучения детства Татьяна Волосовец. — Это уже не просто место, где можно оставить ребенка в будний день. И нам необходимо совершенствовать уровень психолого-педагогических условий, повышать качество кадров и создавать дополнительные возможности.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

— Мы формируем такую систему обучения и воспитания, которая ориентирована на утверждение в сознании людей общечеловеческих гуманистических ценностей, принципов уважительного поведения, патриотических убеждений. В наших общих интересах — сосредоточить усилия на таких важных направлениях, как дошкольное и профессиональное образование, создание инклюзивной среды в учебных заведениях и подготовка учителей. Особая роль принадлежит активному применению инновационных технологий.

— Каждый раз, когда происходят изменения в структуре образования, встает вопрос: какие в результате этого могут появиться дети. Мы продолжим следовать существующим стандартам. Будет также предложена программа «Догоним детей и внуков», ориентированная на развитие старшего поколения и устранение разрыва связи времен. Современное образование становится индустрией возможностей. И на первый план выходит необходимость мотивации развития студентов.