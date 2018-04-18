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Испанский язык осваивает старшее поколение жителей Сокола
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Испанский язык осваивает старшее поколение жителей Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В школе №1252 имени Сервантеса на Соколе испанский учат не только школьники и малыши-дошколята. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, здесь этот язык доступен буквально каждому.
— Для наших взрослых «учащихся» курсы испанского становятся одним из способов претворить в жизнь давнюю мечту, расширить сферу знаний и кругозор, а также обрести способность помогать детям, изучающим один из красивейших языков мира. Замечательно, когда родители могут помочь ребенку разобраться с домашним заданием по испанскому, — сообщил представитель школы.
В администрации школы добавили, что к занятиям приглашают присоединиться всех желающих. (ео)
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