Испанский язык осваивает старшее поколение жителей Сокола

В школе №1252 имени Сервантеса на Соколе испанский учат не только школьники и малыши-дошколята. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, здесь этот язык доступен буквально каждому.

— Для наших взрослых «учащихся» курсы испанского становятся одним из способов претворить в жизнь давнюю мечту, расширить сферу знаний и кругозор, а также обрести способность помогать детям, изучающим один из красивейших языков мира. Замечательно, когда родители могут помочь ребенку разобраться с домашним заданием по испанскому, — сообщил представитель школы.

В администрации школы добавили, что к занятиям приглашают присоединиться всех желающих. (ео)