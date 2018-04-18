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Студия «Мечта» приняла участие в конкурсе талантов
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Студия «Мечта» приняла участие в конкурсе талантов 

Управа района Можайский 45 минут назад
Воспитанницы студии «Мечта» приняли участие в хореографическом конкурсе «Мастер сцены». Об этом сообщается на сайте средней общеобразовательной школы № 1400.
Конкурс прошел в рамках образовательного проекта «Воссоединение Крыма с Россией». Руководителем студии является Никулина Е. Д. Проходил конкурс в «Школе искусств им. М. А. Балакирева». В состав жюри входили профессиональные танцоры и известные хореографы столицы. Свой талант продемонстрировали ребята из разных танцевальных студии и школ города Москвы. Победителей наградили дипломами, а остальные участники получили грамоты.
Танцевальная студия «Мечта» существует на базе школы № 1400. Юные артистки принимают активное участие в районных мероприятиях, городских конкурсах и фестивалях.
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