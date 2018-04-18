Студия «Мечта» приняла участие в конкурсе талантов

Воспитанницы студии «Мечта» приняли участие в хореографическом конкурсе «Мастер сцены». Об этом сообщается на сайте средней общеобразовательной школы № 1400.

Конкурс прошел в рамках образовательного проекта «Воссоединение Крыма Россией ». Руководителем студии является Никулина Е. Д. Проходил конкурс в «Школе искусств им. М. А. Балакирева». В состав жюри входили профессиональные танцоры и известные хореографы столицы. Свой талант продемонстрировали ребята из разных танцевальных студии и школ города Москвы . Победителей наградили дипломами, а остальные участники получили грамоты.

Танцевальная студия «Мечта» существует на базе школы № 1400. Юные артистки принимают активное участие в районных мероприятиях, городских конкурсах и фестивалях.