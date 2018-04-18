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В Крылатском борются с загрязнением окружающей среды
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В Крылатском борются с загрязнением окружающей среды 

Управа района Крылатское города Москвы 1 час назад
Ежегодно учащиеся и сотрудники школы № 1130 района Крылатское принимают активное участие в субботниках. Целью данного мероприятия является углубление экологических знаний учащихся, воспитание гуманного отношения к природе, чувства ответственности за все живое на земле. А также привлечение внимания школьников к проблемам загрязнения окружающей среды.
Ученики, педагоги и сотрудники школы № 1130 вышли на уборку территории. Стоит отметить, что в весенней уборке приняли участие все члены коллектива. Субботник — это не только чистка территории, но и, конечно, общение друг с другом, отличное настроение и положительные эмоции. Еще больше сплачивается коллектив. Когда хорошая компания и работа ладится! Вокруг школы теперь полный порядок!
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