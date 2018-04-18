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На Московском международном салоне образования Тимирязевка представила сразу три стенда
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На Московском международном салоне образования Тимирязевка представила сразу три стенда 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Студенты и преподаватели Тимирязевской академии подготовили сразу три стенда к V Московскому международному салону образования. Мероприятие стартовало 18 апреля. Об этом рассказала представитель вуза Ирина Батуева. — До 21 апреля на ВДНХ будут представлены новейшие образовательные технологии и интеллектуальные решения. Среди них — разработки «главного агарного»: дроны и роботы, инновационные установки и приборы, натуральные продукты и даже компактный фонтан, — отметила Батуева. Добавим, в этом году главная тема ММСО — «Новая экосистема образования». (мю)
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