Школьники из Коптева окунутся в эпоху Древней Греции

Ученики школы №1576 Коптева примут участие в «Празднике эпохи Древней Греции». Программа будет проводиться 20 и 21 апреля во всех учебных корпусах. Об этом рассказал один из организаторов.

— Гости побывают на уроке в древнегреческой школе, понаблюдают за собранием богов на Олимпе, вспомнят мифы о Прометее, яблоке раздора, вместе с влюблённым Орфеем попытаются увести Эвридику из царства Аида, а также узнают, как на самом деле появились времена года, — сообщили в школе.

Участие в празднике примут воспитанники пятых классов. (ео)