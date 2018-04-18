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Школьники из Коптева пригласили в гости ветеранов
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Школьники из Коптева пригласили в гости ветеранов 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Встречу с представителями Совета ветеранов района Коптево провели на этой неделе активисты ученического самоуправления школы №1576. Подробности сообщил представитель администрации школы.
— Активисты из седьмых и восьмых классов задавали вопросы о работе совета ветеранов, рассказали о том, какие мероприятия они готовят в школе ко Дню победы и пригласили ветеранов принять в них участие, — уточнил сотрудник школы.
После официальной встречи собравшиеся пообщались в неформальной обстановке за чашкой чая. (ео)
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