Представители школы №1236 приняли участие в открытом педагогическом совете

Открытый педагогический совет Департамента образования города Москвы состоялся недавно в столице. Участие в мероприятии приняли представители школы № 1236 — заместитель директора Ирина Копылова и старший методист Марина Фетисова.

— Тема совета — «Основные подходы к разработке стратегии развития московского образования на период до 2025 года». В рамках мероприятия участники познакомились с механизмами реализации стратегии, а также задали вопросы разработчикам, — сообщили в администрации школы.

Напомним, руководство и педагоги школы регулярно принимают участие в различных мероприятиях, организуемых департаментом образования. (то)