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Представители школы №1236 приняли участие в открытом педагогическом совете
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Представители школы №1236 приняли участие в открытом педагогическом совете 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Открытый педагогический совет Департамента образования города Москвы состоялся недавно в столице. Участие в мероприятии приняли представители школы № 1236 — заместитель директора Ирина Копылова и старший методист Марина Фетисова.
— Тема совета — «Основные подходы к разработке стратегии развития московского образования на период до 2025 года». В рамках мероприятия участники познакомились с механизмами реализации стратегии, а также задали вопросы разработчикам, — сообщили в администрации школы.
Напомним, руководство и педагоги школы регулярно принимают участие в различных мероприятиях, организуемых департаментом образования. (то)
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