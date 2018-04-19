В Измайлове пройдет бесплатный практикум «Весёлая акробатика»

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма проведет мастер-класс по акробатике для школьников и студентов колледжей.

В РГУФКСМиТ в субботу, 21 апреля, в рамках проекта «Университетские субботы» состоится для школьников и студентов колледжей бесплатное занятие «Весёлая акробатика», увлеченных этим видом спорта.

Преподаватели спортивного вуза расскажут об этом удивительном виде спорта и его особенностях, а после разминки покажут, как правильно выполнять те или иные упражнения.

Гостей научат прыгать на батуте, строить пирамиды. А в заключении состоится эстафета, где участники мастер-класса смогут продемонстрировать все полученные знания. По окончании урока состоится «разбор полетов». Преподаватели объяснят ошибки и дадут советы по дальнейшим тренировкам.

Начало мастер-класса по акробатике в 12 часов по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4, спортзал №205. Телефон для справок 8 (915) 250-16-41.