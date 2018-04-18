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Каждый четвертый костромской школьник ходит в секции и кружки
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Каждый четвертый костромской школьник ходит в секции и кружки 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костромской области подсчитали, какой процент школьников увлекается чем-то помимо учебы и посещает кружки и секции. Оказалось, что таких ребят более 70 процентов, сообщает пресс-служба губернатора.
Каждый четвертый ребенок находит для себя что-то интересное, и получает по этому направлению дополнительное образование. Это вполне соответствует приоритетному проекту «Доступное дополнительное образование для детей». Цель этого проекта — охватить внешкольными программами наибольшее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет. На данный момент в регионе существуют 3 тысячи 343 детских творческих объединения. Больше всего ребят увлекают творчество и спорт.
Губернатор настоял на том, чтобы у детей в сельской местности был такой же доступ к разнообразию дополнительного образования, как и в городах.
По городу все понятно — возможности все есть, они достаточно широко представлены, чего нельзя сказать о селе. Прошу до июня проанализировать эту тему, чтобы понять, какие реальные возможности у дополнительного образования есть в районах. По итогам жду предложений по решению этой задачи, — подчеркнул Сергей СИТНИКОВ.
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