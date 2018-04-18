В СПЧ призвали пересмотреть политику в отношении школьных психологов

Ученик коррекционного класса одной из школ Стерлитамака в среду утром напал с ножом на одноклассников и попытался устроить пожар. В результате ЧП пострадали четыре человека, включая зачинщика, они госпитализированы. Следственный комитет РФ возбудил в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

Киркора не отметила тенденции увеличения числа подобных случаев в последнее время. «Точно такие случаи не участились, они происходят, как и любые чрезвычайные ситуации. Неожиданные психологические реакции человека на те или иные ситуации в жизни зачастую непредсказуемы», — сказала правозащитница РИА Новости.

Вместе с тем, она обратила внимание на проблему сокращения школьных психологов; эта практика, в том числе, могла привести к наблюдаемой сейчас картине подростковых суицидов и подобных чрезвычайных ситуаций в школах, пояснила собеседница агентства.

"За последние несколько лет в связи с оптимизацией, в первую очередь, в школах сокращали психологов… Как большинство руководителей школ посчитали: если уборщицу сократить, в школе станет грязно, а психолога сократить — никто же не заметит", — уточнила она, подчеркнув, что учитель не всегда может разобраться в сложном психологическом мире подростка.

"В общем, мы имеем последствия этой неверной политики по отношению к важности психологического комфорта и состояния ребенка… Я считаю, нужно задуматься и, действительно, поменять позицию: если нам важна в школе уборщица, чтобы было чисто, то психолог — важный элемент с точки зрения качества и комфорта отношений в сложной подростковой среде", — сказала Киркора.

По ее мнению, нынешний подход в этом вопросе нужно пересмотреть, принять кардинальное решение и выделять средства на эти цели, поскольку работа школьных психологов «дает важный долгосрочный социальный эффект».