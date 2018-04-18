Подростки из Коптева попробовали силы в международной олимпиаде по английскому языку

Школьники из Коптева 14 апреля приняли участие в финале IV Международной олимпиады по английскому языку «Generation MSM-поколение, устремлённое в будущее». На состязание поехали представители школы №1223.

— От нашей школы всего в турнире принимали участие 93 человека из 8-11 классов. Ребята прошли долгий и непростой путь к финалу: тестирование в формате международного экзамена по английскому языку TOEFL, конкурс эссе, профориентационные тренинги и публичные выступления, — пояснил представитель школы.

Из 17 полуфиналистов олимпиады трое были воспитанниками школы №1223. В финале образовательное учреждение представила ученица девятого класса. (ео)