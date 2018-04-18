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Подростки из Коптева попробовали силы в международной олимпиаде по английскому языку
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Подростки из Коптева попробовали силы в международной олимпиаде по английскому языку 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Школьники из Коптева 14 апреля приняли участие в финале IV Международной олимпиады по английскому языку «Generation MSM-поколение, устремлённое в будущее». На состязание поехали представители школы №1223.
— От нашей школы всего в турнире принимали участие 93 человека из 8-11 классов. Ребята прошли долгий и непростой путь к финалу: тестирование в формате международного экзамена по английскому языку TOEFL, конкурс эссе, профориентационные тренинги и публичные выступления, — пояснил представитель школы.
Из 17 полуфиналистов олимпиады трое были воспитанниками школы №1223. В финале образовательное учреждение представила ученица девятого класса. (ео)
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