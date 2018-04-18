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На сайте школы №1095 доступны проекты учебных планов для 7-х классов на 2018-2019 учебный год
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На сайте школы №1095 доступны проекты учебных планов для 7-х классов на 2018-2019 учебный год 

Управа района Бабушкинский 31 минуту назад
Фото: Управа района Бабушкинский
«Родителям будущих семиклассников школы № 1095 предоставляется возможность ознакомиться с проектами учебных планов для седьмых классов на 2018–2019 учебный год», — говорится на сайте школы.
На сайте представлены проекты гуманитарной, естественнонаучной, информационно-технологической и социально-экономической направленностей, а также кадетского класса.
По всем возникающим вопросам предлагаем обращаться к заместителю директора по содержанию образования Оксане Кулиш. Телефон для связи: 8 (915) 255-80-40. (вт)
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