На сайте школы №1095 доступны проекты учебных планов для 7-х классов на 2018-2019 учебный год

«Родителям будущих семиклассников школы № 1095 предоставляется возможность ознакомиться с проектами учебных планов для седьмых классов на 2018–2019 учебный год», — говорится на сайте школы.

На сайте представлены проекты гуманитарной, естественнонаучной, информационно-технологической и социально-экономической направленностей, а также кадетского класса.

По всем возникающим вопросам предлагаем обращаться к заместителю директора по содержанию образования Оксане Кулиш. Телефон для связи: 8 (915) 255-80-40. (вт)