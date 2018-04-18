Президентская академия присоединит Федеральный институт развития образования

ФИРО перейдет в состав РАНХиГС на основании распоряжения Правительства РФ №295-р от 22 февраля 2018 года. Теперь Президентская академия и Федеральный институт развития образования проведут комплекс реорганизационных мероприятий (в соответствии с приказом Минобрнауки России № 259 от 10 апреля 2018 года).

"Для меня это исключительно важный момент развития РАНХиГС. Уверен, что ФИРО будет одним из ключевых в Академии, у нас очень большие перспективы для этого. В последнее время наблюдаем сдвиг в образовании, которое теперь все больше рассматривается не как услуга, а как инвестиции", — сказал ректор Президентской академии Владимир Мау

На пресс-конференции выступил директор Федерального института развития образования, академик РАО Александр Асмолов . Он уточнил, что Институт сохранит свое название и стратегию развития, которая есть в стандартах образования. Эти стандарты продолжат действовать, отметил спикер.

Будут реализованы программы, посвященные связи поколений, под общей идеей: догоним наших детей и внуков. «Образование становится индустрией возможностей, главное — мотивировать. Ключевая линия образования в мире неопределенности — научить учиться», — подчеркнул Александр Асмолов. Совместно с Президентской академией будет продолжен проект «Школа директора школы», который поможет создать поколение новых руководителей школ, мотивации и развитию в школе.

Для Академии присоединение Федерального института развития образования несет обогащение направлений исследовательской работы. Для Института появится возможность привлечения филиалов вуза в регионах. «Важен путь поддержки разнообразия в России и увеличения конкурентоспособности», — добавил Александр Асмолов.

"Это позволяет наметить новые пути развития. Надеюсь, что таким образом продолжится логика вариативного смыслового образования", — сказал первый заместитель директора ФИРО, директор по общему и профессиональному образованию РАНХиГС Максим Дулинов. По его мнению, профстандарт не может быть замороженным, а должен постоянно меняться. Важна идеология самореализации личности, отметил он.

В завершение пресс-конференции Александр Асмолов выделил три ключевых компетенции специалиста будущего: мотивация к образованию, способность к коммуникации и способность к навигации. Владимир Мау считает, что необходимо вернуть учителю статус высокого профессионала.