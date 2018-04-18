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Гумерова предложила обсудить создание «спеццентров» по выявлению агрессивных школьников
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Гумерова предложила обсудить создание «спеццентров» по выявлению агрессивных школьников 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Совет Федерации организует в ближайшее время экспертное обсуждение по инциденту в школе Стерлитамака (Башкирия), чтобы изучить международный опыт того, как правильно реагировать на случаи агрессии среди школьников. Об этом сообщила сенатор Лилия Гумерова.
Она отметила, что 2107-2018 гг. в России зафиксировано 15 случаев различных проявлений агрессии со стороны школьников в учебных заведениях. «Конечно, усиливаются требования к охране, возвращаются психологи в школы… Но, изучая трагичный случай в Стерлитамаке, я обратила внимание: ученик уже стоял на учёте по причине агрессивного поведения в соцсетях. Но готова ли сегодня школа чётко и грамотно реагировать на эти сигналы?» — заметила Гумерова.
В связи с этим она предложила провести обсуждение в Совете Федерации данной проблемы — палата регионов поддержала это предложение. «Нам надо изучить международный опыт. В частности, речь идёт о спеццентрах по выявлению агрессии в среде школьников, по оказанию психологической помощи и помощи в возможном лечении детей», — заявила она.
По данным СКР, сегодня 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы №1 города Стерлитамака, зайдя в класс, где находились его одноклассники, порезал ножом руку одной из учениц, а также ранил учителя. Далее он совершил поджог с помощью принесённого с собой горючего и нанёс ножевое ранение сам себе.
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