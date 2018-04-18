27 педагогов Вологодчины соревнуются за «Педагогический дебют»

Молодые педагоги из 14 муниципальных образований Вологодчины участвуют в конкурсе «Педагогический дебют». Ежегодное профессиональное соревнование стартовало в регионе накануне.

За победу соревнуются 27 конкурсантов, шесть человек из Вологды. Наиболее популярной стала номинация «Молодые учителя», в которой сразу 16 конкурентов. По три учителя участвуют в номинациях «Молодые педагоги-психологи» и «Молодые управленцы».

«В этом году мы ввели новую номинацию — «Молодые управленцы», по стажу работы есть только ограничение — до 5 лет, а вот ограничение по возрасту участников отсутствует. В номинации «Молодые педагоги-психологи» добавлена новая специальность — «педагог психолог центра психолого-педагогической, медицинской и социально-педагогической помощи». Впервые принимают участие педагоги дополнительного образования технической направленности», — пояснила заместитель начальника Департамента образования области Любовь Воробьева.

На очном этапе конкурсанты презентуют педагогические проекты, поучаствуют в деловой игре и ток-шоу «Профессиональный разговор», организуют интерактивные вечера и встречи. Состязание продлится до 20 апреля. Жюри назовут пять победителей, один из которых будет абсолютным.

Напомним, что областной конкурс «Педагогический дебют» проходит на Вологодчине в четвертый раз, раз в два года. Его организуют Правительство Вологодской области и Департамент образования региона.