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Спикер Госсовета Татарстана выступил за отмену добровольного изучения татарского языка
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Спикер Госсовета Татарстана выступил за отмену добровольного изучения татарского языка 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель Госсовета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин считает, что добровольное изучение татарского языка внесло раскол в общество и его нужно отменить. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом ТАСС в среду.
"Есть понимание того, что мы просто запретом, ограничениями этими не сможем найти какой-то компромисс, какая-то конфронтация все равно остается вот в этом решении
Мы уже работаем над новым ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) вместе с Васильевой, министерством образования Российской Федерации
Я думаю, что надо добровольность убрать вот эту, она расколола и забила клин между русскими и татарами, в одном классе сидят дети, антагонизм такой делать зачем?", — сказал он.
Выступая перед членами Молодой гвардии Единой России (МГЕР) на форуме организации, Фарид Мухаметшин отметил, что действующий ФГОС, согласно которому изучение национальных языков народов России идет на добровольной основе и согласия родителей, «создает трудности» и «вызывает непонимание» у значительной части жителей республики.
В прошлом году в татарстанских СМИ стала появляться информация о том, что, по мнению многих родителей, их детям навязывают изучение татарского языка в ущерб русскому. Прокуратура Татарстана начала проверку, по итогам которой выявила 3,8 тыс. нарушений в сфере преподавания государственных и родных языков. Среди нарушений: снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными образовательными стандартами (из проверенных 1,4 тыс. школ, объем преподавания соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах), нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований.
Осенью 2017 года депутаты Госсовета Татарстана проголосовали за преподавание татарского языка в школах республики два часа в неделю. Уроки ученики будут посещать на добровольной основе с письменного согласия родителей. До этого обучение татарскому языку в школах региона было обязательным.
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