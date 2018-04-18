Спикер Госсовета Татарстана выступил за отмену добровольного изучения татарского языка

"Есть понимание того, что мы просто запретом, ограничениями этими не сможем найти какой-то компромисс, какая-то конфронтация все равно остается вот в этом решении

Мы уже работаем над новым ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) вместе с Васильевой, министерством образования Российской Федерации

Я думаю, что надо добровольность убрать вот эту, она расколола и забила клин между русскими и татарами, в одном классе сидят дети, антагонизм такой делать зачем?", — сказал он.

Выступая перед членами Молодой гвардии Единой России (МГЕР) на форуме организации, Фарид Мухаметшин отметил, что действующий ФГОС, согласно которому изучение национальных языков народов России идет на добровольной основе и согласия родителей, «создает трудности» и «вызывает непонимание» у значительной части жителей республики.

В прошлом году в татарстанских СМИ стала появляться информация о том, что, по мнению многих родителей, их детям навязывают изучение татарского языка в ущерб русскому. Прокуратура Татарстана начала проверку, по итогам которой выявила 3,8 тыс. нарушений в сфере преподавания государственных и родных языков. Среди нарушений: снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными образовательными стандартами (из проверенных 1,4 тыс. школ, объем преподавания соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах), нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований.

Осенью 2017 года депутаты Госсовета Татарстана проголосовали за преподавание татарского языка в школах республики два часа в неделю. Уроки ученики будут посещать на добровольной основе с письменного согласия родителей. До этого обучение татарскому языку в школах региона было обязательным.