Педагоги из поселения приняли участие в образовательном семинаре

Фото: официальный сайт школы №2073

Учителя из школы №2073 поселения Вороновское с 13 по 15 апреля приняли участие в выездном образовательном семинаре для педагогов-организаторов образовательных организаций.

— От нашего учреждения на мероприятие поехали два человека — Любовь Балашова и Александра Кузовкова. Все участники семинара смогли посетить множество образовательных лекций. Среди них «Актуальные цели воспитания» и «Портрета эффективного педагога-организатора», — уточнили сотрудники школы №2073.

Отметим, что мероприятие состоялось в образовательном центре «Команда».