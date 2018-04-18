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Педагоги из поселения приняли участие в образовательном семинаре
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Педагоги из поселения приняли участие в образовательном семинаре 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: официальный сайт школы №2073
Учителя из школы №2073 поселения Вороновское с 13 по 15 апреля приняли участие в выездном образовательном семинаре для педагогов-организаторов образовательных организаций.
— От нашего учреждения на мероприятие поехали два человека — Любовь Балашова и Александра Кузовкова. Все участники семинара смогли посетить множество образовательных лекций. Среди них «Актуальные цели воспитания» и «Портрета эффективного педагога-организатора», — уточнили сотрудники школы №2073.
Отметим, что мероприятие состоялось в образовательном центре «Команда».
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