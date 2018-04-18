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Школьников из Южнопортового проконсультировали по выбору будущей профессии
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Школьников из Южнопортового проконсультировали по выбору будущей профессии 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Учащиеся 8 «А» класса школы № 2129 Южнопортового района вместе с классным руководителем и учителем технологии в рамках городского профориентационного проекта «Сто дорог — одна твоя» 14 апреля побывали на дне открытых дверей в ГБПОУ Колледж связи № 54 им. П. М. Вострухина.
— Восьмиклассников проконсультировали по выбору профессии, познакомили с учебными аудиториями и актуальными возможностями в сфере информационных технологий, — сообщили в администрации школы.
Также учащиеся посетили практикоориентированные мастер-классы, поработали на современном оборудовании в Ресурсном центре телекоммуникации. (ео)
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