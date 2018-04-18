Школьников из Южнопортового проконсультировали по выбору будущей профессии

Учащиеся 8 «А» класса школы № 2129 Южнопортового района вместе с классным руководителем и учителем технологии в рамках городского профориентационного проекта «Сто дорог — одна твоя» 14 апреля побывали на дне открытых дверей в ГБПОУ Колледж связи № 54 им. П. М. Вострухина.

— Восьмиклассников проконсультировали по выбору профессии, познакомили с учебными аудиториями и актуальными возможностями в сфере информационных технологий, — сообщили в администрации школы.

Также учащиеся посетили практикоориентированные мастер-классы, поработали на современном оборудовании в Ресурсном центре телекоммуникации. (ео)