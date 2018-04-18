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Учащиеся школы искусств «Кусково» стали лауреатами фортепианного конкурса
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Учащиеся школы искусств «Кусково» стали лауреатами фортепианного конкурса 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В прошедшую субботу, 14 апреля, в колледже музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской прошёл конкурс фортепианных ансамблей по общему фортепиано. Конкурс проводился в рамках Московского Открытого Фестиваля искусств «Два века русского балета».
Учащимся детской музыкальной школы им. Д. Шостаковича Александру Косику, Льву Пудану, Евгении Кричевской и Денису Дворцову было присуждено звание Лауреатов 1 степени, а ученицы той же школы Евгения Носенко и Мария Дарер (преподаватель Ларионова О. Н.) получили звание Лауреатов 2 степени.
Также награды получили ученики школы Римского-Корсакова. Даниилу Курчуеву и его преподавателю Александре Смирновой было присвоено звание Лауреата 3 степени в номинации «Учитель-ученик». Желаем талантливым юным музыкантам и их преподавателям дальнейших творческих достижений!
Фото: https://vk.com/artkuskovo
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