Ученики школы №1296 Восточного Дегунина попробовали себя в 3D-моделировании

В школе № 1296 состоялся урок «3D-моделирование в современном мире». Занятие прошло в рамках марафона отраслевых профориентационных уроков. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Перед учениками выступил эксперт конкурса профмастерства JuniorSkills по компетенции «Прототипирование». Гость рассказал о том, как начал свой путь в этой сфере, продемонстрировал некоторые выполненные проекты и дал практические советы, — пояснил представитель администрации. — В завершение урока школьники испытали себя в качестве 3D-разработчиков и создали в программе Blender модель шестеренки.

Напоминаем, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)