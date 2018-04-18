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Ученики школы №1296 Восточного Дегунина попробовали себя в 3D-моделировании
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Ученики школы №1296 Восточного Дегунина попробовали себя в 3D-моделировании 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В школе № 1296 состоялся урок «3D-моделирование в современном мире». Занятие прошло в рамках марафона отраслевых профориентационных уроков. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Перед учениками выступил эксперт конкурса профмастерства JuniorSkills по компетенции «Прототипирование». Гость рассказал о том, как начал свой путь в этой сфере, продемонстрировал некоторые выполненные проекты и дал практические советы, — пояснил представитель администрации. — В завершение урока школьники испытали себя в качестве 3D-разработчиков и создали в программе Blender модель шестеренки.
Напоминаем, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)
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