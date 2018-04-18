Полуфинал международного конкурса по китайскому языку впервые пройдет в Нижнем

Полуфинал 17-го международного студенческого конкурса «Китайский язык — это мост» (разработан правительством Китая ) состоится в Кремлевском концертном зале в Нижнем Новгороде 20 апреля в 14:00. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие проходит при поддержке департамента внешних связей правительства Нижегородского региона.

Участники конкурса — студенты российских вузов, изучающие китайский язык. Среди них будут и два студента НГЛУ.

Лучшие участники получат стипендии для дальнейшего обучения в Китае и выйдут в финал, который состоится в Пекине.

Почетными гостями конкурса станут советник-посланник Посольства КНР в России по делам образования Юй Цзыхай, Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь и другие.

В этом году организацией, ответственной за проведение финального этапа в РФ, впервые был выбран Российско-китайский центр «Институт Конфуция при НГЛУ».