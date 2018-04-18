В Чувашии директор школы искусств забрала себе деньги учителей

В конце 2017 года экс-директор Кугесьской школы искусств Чебоксарского района премировала трех своих сотрудников, потребовав после этого выплатить ей по 6,5 тысяч рублей с каждого. Об этом сообщает СУ СКР Чувашии. Работники вынуждены были отдать деньги.

Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Теперь она должна заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Свою вину экс-директор признала, пояснив, что власти района необоснованно лишили ее премии по итогам года, и она была вынуждена поступить подобным образом.

Кстати, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Например, она устроила в детскую школу искусств бывшего сожителя и знакомую. Учреждению был причинен ущерб на сумму свыше 240 тыс. рублей. Тогда она заплатила штраф — 50 тыс. рублей.