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В Чувашии директор школы искусств забрала себе деньги учителей
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В Чувашии директор школы искусств забрала себе деньги учителей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В конце 2017 года экс-директор Кугесьской школы искусств Чебоксарского района премировала трех своих сотрудников, потребовав после этого выплатить ей по 6,5 тысяч рублей с каждого. Об этом сообщает СУ СКР Чувашии. Работники вынуждены были отдать деньги.
Женщина признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения). Теперь она должна заплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.
Свою вину экс-директор признала, пояснив, что власти района необоснованно лишили ее премии по итогам года, и она была вынуждена поступить подобным образом.
Кстати, ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество. Например, она устроила в детскую школу искусств бывшего сожителя и знакомую. Учреждению был причинен ущерб на сумму свыше 240 тыс. рублей. Тогда она заплатила штраф — 50 тыс. рублей.
Напомним, в конце марта преподаватель детской школы искусств «Гармония» Екатерина Соколова объявила голодовку. Женщина обвиняет директора учебного заведения в дискриминации и сокращении заработной платы.
Фото: Евгений Поторочин
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