Олег Рожнов: «Для предотвращения актов агрессии школам нужны психологи»

Олег Рожнов , председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы , считает, что нужно вернуться к этой инициативе.

К сожалению, ситуация в Башкирии не уникальна. Такие случаи происходят в разных регионах, в том числе и у нас — в Московской области . Помочь предотвратить такие акты агрессии могут школьные психологи. Важно вернуть их в учебные заведения, сделать их ставку обязательной. В силах психолога выявить агрессию на ранних стадиях, вскрыть недовольство и помочь разрешить проблему. Просто поговорить с ребятами, пока проблема не стала преступлением. Периодическое тестирование, общение с учащимися и просто наблюдение помогут выявить конфликты внутри классов и с преподавателями. Эта работа должна стать частью их функционала

— Олег Рожнов.

Как добавил Рожнов, психологи не являются панацеей. Есть закрытые люди, которые просто отказываются идти на контакт. Некоторые ученики могут стесняться и просто бояться рассказать о своих проблемах, поэтому здесь очень важна работа классного руководителя, который видит ситуацию. Тем более, у учителя, в отличие от школьного психолога, в наблюдении находятся не сотни человек, а всего 30.

Классный руководитель должен также принимать участие в профилактической работе, общаться с учениками. Так как не всегда учителя обладают нужными знаниями в психологии, то педагогический состав и школьный психолог должны работать вместе. Вернуть ставку психологов в школы — задача непростая. Прежде всего, это вопрос финансирования, комплектности школ. Но ее нельзя оставлять без внимания

— Олег Рожнов.