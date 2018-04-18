Олег Рожнов: «Для предотвращения актов агрессии школам нужны психологи» 

Сегодня в республике Башкирия произошло очередное нападение школьника на своих одноклассников и учителей. Это не первый случай агрессивного поведения учащихся в этом и прошлом году. Например, в 2017 году произошло нападение на учителя в Ивантеевке. Тогда же Ольга Васильева, министр образования Российской Федерации, предложила вернуть в школы обязательные ставки психологов.
Олег Рожнов, председатель Комитета по вопросам образования, культуры и туризма Московской областной Думы, считает, что нужно вернуться к этой инициативе.
К сожалению, ситуация в Башкирии не уникальна. Такие случаи происходят в разных регионах, в том числе и у нас — в Московской области. Помочь предотвратить такие акты агрессии могут школьные психологи. Важно вернуть их в учебные заведения, сделать их ставку обязательной. В силах психолога выявить агрессию на ранних стадиях, вскрыть недовольство и помочь разрешить проблему. Просто поговорить с ребятами, пока проблема не стала преступлением. Периодическое тестирование, общение с учащимися и просто наблюдение помогут выявить конфликты внутри классов и с преподавателями. Эта работа должна стать частью их функционала
— Олег Рожнов.
Как добавил Рожнов, психологи не являются панацеей. Есть закрытые люди, которые просто отказываются идти на контакт. Некоторые ученики могут стесняться и просто бояться рассказать о своих проблемах, поэтому здесь очень важна работа классного руководителя, который видит ситуацию. Тем более, у учителя, в отличие от школьного психолога, в наблюдении находятся не сотни человек, а всего 30.
Классный руководитель должен также принимать участие в профилактической работе, общаться с учениками. Так как не всегда учителя обладают нужными знаниями в психологии, то педагогический состав и школьный психолог должны работать вместе. Вернуть ставку психологов в школы — задача непростая. Прежде всего, это вопрос финансирования, комплектности школ. Но ее нельзя оставлять без внимания
— Олег Рожнов.