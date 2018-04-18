Учащиеся школы имени Василия Орлова стали победителями городского литературного конкурса

Городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей» состоялся недавно в Московском дворце пионеров. Участие в мероприятии приняли учащиеся ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова».

— Ребятам предстояло ответить на многочисленные вопросы членов жюри. По итогам конкурса команда учащихся 3в7 класса заняла первое место, — сообщили в администрации образовательного комплекса.

Напомним, что в прошлом году победителями конкурса также стали учащиеся ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова» — лучшими были признаны команды 2б7 и 3г7 классов. (то)