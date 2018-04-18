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Учащиеся школы имени Василия Орлова стали победителями городского литературного конкурса
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Учащиеся школы имени Василия Орлова стали победителями городского литературного конкурса 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Городской литературный конкурс «Лоцманы книжных морей» состоялся недавно в Московском дворце пионеров. Участие в мероприятии приняли учащиеся ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова».
— Ребятам предстояло ответить на многочисленные вопросы членов жюри. По итогам конкурса команда учащихся 3в7 класса заняла первое место, — сообщили в администрации образовательного комплекса.
Напомним, что в прошлом году победителями конкурса также стали учащиеся ГБОУ «Школа Марьина Роща имени Василия Орлова» — лучшими были признаны команды 2б7 и 3г7 классов. (то)
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