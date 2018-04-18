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FaceTime отлично подходит для списывания на экзаменах. Китай подтвердил
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FaceTime отлично подходит для списывания на экзаменах. Китай подтвердил 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
Китай подтвердилОдин из частных репетиторов Китая предложил своим подопечным «безотказную шпаргалку» для комфортного списывания на экзамене. Главным «оружием» такой технологической помощи стал сервис аудио/видеозвонков FaceTime и миниатюрный Bluetooth-наушник телесного цвета.
Схема помощи от репетитора выглядела просто. В аудитории, где проходил экзамен, лично присутствовал и сам преподаватель. К блузке предприимчивой девушки на скотч был закреплен iPhone. Получив экзаменационный билет, она передавала ответы в «мозговой центр» — напарникам, находившихся за пределами аудитории.
Те быстро находили ответы и перезванивали каждому из шести студентов, зачитывая решение.
Стоимость такой услуги по гарантированной сдаче экзаменов в ВУЗ были оценены в $9 000.
Таким образом сдача экзаменов проходила с 19 по 24 октября 2016 года. Репетитор Тан Джиа Ян признала себя виновной в 27 случаях обмана экзаменационной комиссии. В умелых руках FaceTime становится не только средством коммуникации, но и отличным инструментом для заработка.
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