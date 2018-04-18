FaceTime отлично подходит для списывания на экзаменах. Китай подтвердил

Китай подтвердилОдин из частных репетиторов Китая предложил своим подопечным «безотказную шпаргалку» для комфортного списывания на экзамене. Главным «оружием» такой технологической помощи стал сервис аудио/видеозвонков FaceTime и миниатюрный Bluetooth-наушник телесного цвета.

Схема помощи от репетитора выглядела просто. В аудитории, где проходил экзамен, лично присутствовал и сам преподаватель. К блузке предприимчивой девушки на скотч был закреплен iPhone. Получив экзаменационный билет, она передавала ответы в «мозговой центр» — напарникам, находившихся за пределами аудитории.

Те быстро находили ответы и перезванивали каждому из шести студентов, зачитывая решение.

Стоимость такой услуги по гарантированной сдаче экзаменов в ВУЗ были оценены в $9 000.

Таким образом сдача экзаменов проходила с 19 по 24 октября 2016 года. Репетитор Тан Джиа Ян признала себя виновной в 27 случаях обмана экзаменационной комиссии. В умелых руках FaceTime становится не только средством коммуникации, но и отличным инструментом для заработка.