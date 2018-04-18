Сотрудники Психолого-педагогического университета поучаствуют в Салоне образования

Сотрудники Московского государственного психолого-педагогического университета примут участие в Международном салоне образования, который стартовал в столице 18 апреля.

— Мы представим три стенда: первый будет посвящен непосредственно университету, второй — детям с расстройствами аутистического спектра, а третий расскажет о деятельности нашего центра по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья, — поделилась начальник отдела по информационной политике и связям с общественностью учебного заведения Фатима Эркенова.

Она добавила, что на мероприятии выступят сотрудники университета. Кроме того, все желающие смогут испытать себя на полиграфе, увидеть мир глазами человека с аутистическим расстройством или побыть психологом.

Полиграф — техническое средство, которое используют при проведении психофизиологических исследований для синхронной регистрации параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, электрического сопротивления кожи и других факторов.