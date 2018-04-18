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В Ростове предложили запретить смартфоны в школах
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В Ростове предложили запретить смартфоны в школах 

Rambler News Service 2 часа назад
В Ростове следует запретить смартфоны в школах и ввести для детей обязательный урок о семейных ценностях, заявила представитель ростовского отделения «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Анна Хоботова.
«Необходимо ввести обязательный урок, посвященный семье и семейным ценностям, психологии семьи в дополнении к основному образованию, а также ввести изменения в законодательстве в части запрета использования гаджетов и телефонов», — цитирует Хоботову RostovGazeta.
В свою очередь детский психиатр Оксана Мельникова добавила, что запрет на использование гаджетов в школах на законодательном уровне уже введен в европейских странах, например, во Франции.
«Нынешние дети беспризорные, они воспитываются информационными системами, а детские мозги не готовы воспринимать эту информацию», — сказала она.
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