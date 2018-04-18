В МИИТ расскажут о роли транспорта в международных экономических отношениях

Лекция состоится в рамках проекта «Университетские субботы». Гостей ждут 21 апреля.

— Гости проведут анализ роли транспорта и электронных коммуникаций в осуществлении современных международных экономических отношений: международном бизнесе, торговле, сотрудничестве. Принять участие в мероприятии могут учащиеся старших классов, студенты колледжей и вузов, — сообщили в университете.

Начало в 11.00 по адресу: ул. Новосущевская, д. 26А, корпус № 12, 2 этаж, ауд. 12225. Участие бесплатное после предварительной регистрации на сайте (http://us.dogm.mos.ru/). (то)