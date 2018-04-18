Психолог: Нельзя объяснять все происшествия в школах сезонными обострениями

Сразу у шестерых детей из московской школы началось обострение врожденных заболевания. Об этом стало известно в среду 18 апреля. Для родителей этот факт стал неожиданностью, так как врачи поставили диагнозы на месте происшествия. Отмечается, что у одного из детей проявился маниакально–депрессивный психоз. Эта болезнь опасна, так как проявляется импульсивным, раздражительным поведением больного вплоть до неадекватных поступков. В тоже время в другой московской школе пятиклассник попытался покончить с собой, выпрыгнув из окна, но его смогли вовремя остановить.

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН рассказал о причинах обострений заболеваний и агрессий у школьников.

«В каждой ситуации есть своя причина. Сезонные обострения действительно существуют, но они не могут всего объяснять. Вот, например предыдущая история с агрессией в школе, она не попадала в сезон. Обострение может быть одним из возможных объяснений, не более того. Спекулировать, с чем это связано, можно до бесконечности. В первую очередь это связно с тем, что не существует адекватной системы помощи детям и семье. Это основная причина того, что происходит. Однако для исправления ситуации ничего не делается», — объяснил эксперт.