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Психолог: Нельзя объяснять все происшествия в школах сезонными обострениями
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Психолог: Нельзя объяснять все происшествия в школах сезонными обострениями 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сразу у шестерых детей из московской школы началось обострение врожденных заболевания. Об этом стало известно в среду 18 апреля. Для родителей этот факт стал неожиданностью, так как врачи поставили диагнозы на месте происшествия. Отмечается, что у одного из детей проявился маниакально–депрессивный психоз. Эта болезнь опасна, так как проявляется импульсивным, раздражительным поведением больного вплоть до неадекватных поступков. В тоже время в другой московской школе пятиклассник попытался покончить с собой, выпрыгнув из окна, но его смогли вовремя остановить.
Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН рассказал о причинах обострений заболеваний и агрессий у школьников.
«В каждой ситуации есть своя причина. Сезонные обострения действительно существуют, но они не могут всего объяснять. Вот, например предыдущая история с агрессией в школе, она не попадала в сезон. Обострение может быть одним из возможных объяснений, не более того. Спекулировать, с чем это связано, можно до бесконечности. В первую очередь это связно с тем, что не существует адекватной системы помощи детям и семье. Это основная причина того, что происходит. Однако для исправления ситуации ничего не делается», — объяснил эксперт.
Напомним, что утром 18 апреля в школе № 1 Стерлитамака 17-летний учащийся коррекционного класса совершил нападение на одноклассников и учительницу, после чего поджег класс. По данным СК, в результате нападения, пострадали учительница, две школьницы и сам нападавший, передает Газета.ру.
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