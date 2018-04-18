Пятиклашки из Лианозова посетили музей Есенина

В прошлую среду, 11 апреля, ученики 5 класса «Д» школы №1416 района Лианозово посетили музей Сергея Есенина в Большом Строченовском переулке. Экскурсия прошла в рамках проекта «Урок в музее».

«Наш урок был посвящен многообразию и богатству поэтического мира Есенина. Мы стали настоящими исследователями литературы, проследили эволюцию художественных образов, увидели особенности разных периодов жизни и творчества поэта, познакомились с «рязанским Лелем», московским имажинистом и зрелым поэтом классической школы. Также ребята услышали живой голос Есенина», — говорится на сайте школы.

Напомним, школа №1416 района Лианозово находится по адресу: ул. Новгородская улица, д. 8. (вт)