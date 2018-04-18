Дошколята Лианозова приняли участие в конкурсе «Знай-ка!»

Во вторник, 17 апреля, в школе №1430, расположенной в районе Лианозово, прошел интеллектуальный конкурс для детей старшего дошкольного возраста «Знай-ка!». Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Конкурс проводится на уровне дошкольного образования в рамках реализации общешкольного проекта по работе с детьми с повышенной познавательной мотивацией и одаренными. В конкурсе приняли участие 30 воспитанников подготовительных к школе групп», — говорится в сообщении на сайте школы.

Напомним, школа №1430 района Лианозово находится по адресу: улица Новгородская, дом 21А. (вт)