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Дошколята Лианозова приняли участие в конкурсе «Знай-ка!»
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Дошколята Лианозова приняли участие в конкурсе «Знай-ка!» 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Во вторник, 17 апреля, в школе №1430, расположенной в районе Лианозово, прошел интеллектуальный конкурс для детей старшего дошкольного возраста «Знай-ка!». Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Конкурс проводится на уровне дошкольного образования в рамках реализации общешкольного проекта по работе с детьми с повышенной познавательной мотивацией и одаренными. В конкурсе приняли участие 30 воспитанников подготовительных к школе групп», — говорится в сообщении на сайте школы.
Напомним, школа №1430 района Лианозово находится по адресу: улица Новгородская, дом 21А. (вт)
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