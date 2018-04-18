Будущие инженеры из Отрадного стали участниками профильной научно-практической конференции

Ученики и педагоги школы № 1411 приняли активное участие в научно-практической конференции «Инженеры будущего», которую проводили в рамках мероприятий городского проекта «Инженерный класс в московской школе». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— На конференции обсуждались проблемы развития предпрофессионального образования инженерной направленности, были определены актуальные эффективные модели реализации обучения с учетом потребностей экономики Москвы , а также представлены новые образовательные достижения учащихся инженерных классов. Участники конференции от нашей школы представили пять проектов в стендовой защите и в выступлениях по проектам, — рассказали в администрации школы.

Там отметили, что организатором конференции выступил столичный Департамент образования. (вт)