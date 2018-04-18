Ученики СКОШИ № 31 стали призёрами конкурса «Познайка»

Учащиеся вешняковской Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31 приняли активное участие в международном конкурсе «Познайка».

Данный конкурс является дистанционным, он проводится в рамках проекта «Уроки начальной школы». Его разработали специально для школьников начальных классов, а также для дошколят. Справляясь с заковыристыми заданиями, дети не просто отвечают на вопросы, но и приобретают новые знания. При этом всё делается на домашнем компьютере, что очень удобно для участников.