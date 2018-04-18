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Ученики СКОШИ № 31 стали призёрами конкурса «Познайка»
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Ученики СКОШИ № 31 стали призёрами конкурса «Познайка» 

Управа района Вешняки 58 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
Учащиеся вешняковской Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31 приняли активное участие в международном конкурсе «Познайка».
Данный конкурс является дистанционным, он проводится в рамках проекта «Уроки начальной школы». Его разработали специально для школьников начальных классов, а также для дошколят. Справляясь с заковыристыми заданиями, дети не просто отвечают на вопросы, но и приобретают новые знания. При этом всё делается на домашнем компьютере, что очень удобно для участников.
В «Познайке» участвовали одиннадцать интернатовцев, учащихся первых, вторых и третьих классов. Куратором конкурса в СКОШИ выступила учитель-логопед Елена Бабушкина. По итогам состязаний, ученик первого класса Иван Никушин набрал максимальные 15 баллов в номинации «Литературное чтение» и был награждён дипломом I степени, ученики третьего класса Александр Гришин и Ангелина Исаева завоевали дипломы II степени в номинации «Русский язык», а третьеклассник Андрей Серополов стал дипломантом III степени в той же номинации.
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