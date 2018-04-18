СК провел обыск в квартире стерлитамакского школьника

Также проведены следственные действия в частном охранном предприятии, осуществляющем пропускной режим в образовательном учреждении. Напомним, деятельность ЧОПа проверяет также Росгвардия.

Глава республики Рустэм Хамиов поручил усилить пропускной режим во всех школах региона, занятия в учреждении, где произошло ЧП, начнутся уже завтра.