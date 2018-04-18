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СК провел обыск в квартире стерлитамакского школьника
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СК провел обыск в квартире стерлитамакского школьника 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире подростка, который порезал своих одноклассников в одной из школ Стерлитамака. Следователи допросили родителей юноши, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Башкортостан.
Также проведены следственные действия в частном охранном предприятии, осуществляющем пропускной режим в образовательном учреждении. Напомним, деятельность ЧОПа проверяет также Росгвардия.
Глава республики Рустэм Хамиов поручил усилить пропускной режим во всех школах региона, занятия в учреждении, где произошло ЧП, начнутся уже завтра.
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