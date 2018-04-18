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Строительство новых площадей МГАХУ памяти 1905 года могут начать в сентябре
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Строительство новых площадей МГАХУ памяти 1905 года могут начать в сентябре 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Строительство дополнительных площадей в Московском государственном академическом художественном училище (МГАХУ) памяти 1905 года планируется начать в сентябре 2018 года, на работы выделено 200 миллионов рублей, рассказала на заседании по развитию учебного заведения директор департамента науки и образования Минкультуры РФ Александра Аракелова.
МГАХУ памяти 1905 года было основано в 1925 году. Учебное заведение, расположенное на улице Сущевский вал, готовит студентов по таким направлениям, как живопись, дизайн, скульптура, реставрация.
"У нас запланировано министерством культуры строительство пристроек к основному зданию училища. На это выделено 200 миллионов рублей, 25 уже потрачено на проектно-сметную документацию. Планируется, что с сентября начнутся строительные работы. Окончание работ запланировано в 2019 году", — сказала Аракелова.
По ее словам, сейчас училище находится в стесненном положении, поскольку не хватает площадей. Расширение позволит реализовывать дополнительные программы и, возможно, организовать выставочные пространства. Кроме того, в училище могут появиться дополнительные пространства для общежития.
И.о. директора Андрей Хрещатый, который занимает свою должность около года, отметил, что за время его руководства в училище завершился ремонт в актовом зале и открылась формовочная мастерская.
РИА Недвижимость: последние новости
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