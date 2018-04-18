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День космонавтики отметили в школе в Путевом проезде
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День космонавтики отметили в школе в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 1 час назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В День космонавтики, 12 апреля, в дети из группы №32 дошкольного отделения школы №305 Алтуфьевского района стали участниками увлекательного квеста.
«Ребята получили видеопослание от заблудившихся инопланетян, которые не могли найти планеты солнечной системы и просили помощи у землян. Дети дружным коллективом отправились на поиски планет. Ребята прошли эстафету в космической обуви и получили послание, в котором было указано, где искать планеты. Поместив все планеты на свои орбиты, участники без ошибок ответили на все вопросы космической викторины», — говорится на сайте школы.
Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)
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