Каждый пятый молодой специалист не подтвердил своей квалификации

Систему профессиональных стандартов и внешней оценки квалификаций для молодых специалистов (она же — профессионально-общественная аккредитация кадров) в нашей стране запускали, чтобы подкрепить теоретические познания выпускников колледжей и вузов конкретными навыками и умениями, необходимыми в полученных ими профессиях. Однако дело, как выяснилось на открывшемся 18 апреля Московском международном салоне образования, продвигается туго. Чтобы система работала эффективно, ей необходима свобода. А чиновники душат ее запретами и регламентацией.

За последний год квалификационную оценку прошли лишь 11 тыс. молодых специалистов, причем, 2 тыс. участников новых испытаний подтвердить свою квалификацию не смогли, сообщила замминистра труда и соцащиты Любовь Ельцова . Таким образом, с серьезной проблемой столкнулись как работодатели, так и выпускники системы профессионального образования. Правда, в основном экзекуции пока подверглись представители всего двух профессий — работники ЖКХ и сварщики. Однако через пару-тройку лет эта практика станет повсеместной. А мы к этому не очень готовы.

Прежде всего, профстандарт, чтобы реально начать работать, должен прийти в систему образования, и именно вокруг него, чтобы был толк, и должна строиться программа обучения. В противном случае наши вузы и колледжи так и останутся замкнутыми сами на себя, навек зависнув в плоскости, не пересекающейся с нуждами реальной экономики. Но как этого избежать?

Прежде всего, наладив диалог между Минобрнауки и работодателями — такова главная задача для Минтруда на текущий год, подчеркнула Ельцова. Тогда образованцы скажут, чего им не хватает в профстандарте, и такие изменения туда будут внесены. А бизнесмены четко сформулируют, чего им не хватает в образовательных программах. И тоже получат искомое.

Работодатели, кстати, уже заявили об остром дефиците кратких адаптивных образовательных курсах, а в Минобрнауки увидели другие «перекосы». Так, уже очевидно, что хотя отечественный рынок хочет быстрой подготовки нужных ему специалистов, отечественная система образования «выбрала долгий путь их подготовки, — констатировала директор департамента госполитики в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного образования Ирина Черноскутова. — К примеру, на парикмахера у нас учат 4 года! При этом дуальное обучение (совмещение теоретических занятий в образовательном учреждении с работой на профильном предприятии — „КВ“.) ведут лишь 17% колледжей и получают 8% студентов».

Другая беда — давно устаревшие перечни профессий, предлагаемых абитуриентам. И вот уже в этом году министерство планирует провести ревизию всех имеющихся специальностей и «вычистить» непопулярные — особенно в среднем профобразовании, где, «нулевой прием», по оценке Черноскутовой, произошел на каждую третью специальность! И с этим, как оказалось, связана другая серьезная проблема.

Наша система образования устроена так, что обновить ее оперативно, в соответствии с потребностями быстро меняющегося мира, практически невозможно: мешают бюрократические препоны в виде бесконечных нормативных актов во главе с ведомственными. В итоге, «создавая новое, мы не убираем старое, — констатировал гендиректор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович. — У нас обязательно должна быть возможность быстро актуализировать образовательные стандарты и пересматривать образовательные программы! На деле же этого не происходит. А если для нормального функционирования рынка требуются законодательные акты, значит, что-то выстроено неправильно! Если есть сигнал со стороны рынка, ответ системы образования должен быть очень быстрым».

Поспорить с этим, конечно, трудно. Однако еще труднее соотнести предлагаемые на Международном салоне меры с курсом на жесткую регламентацию образования, взятый сейчас Минобрнауки.

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