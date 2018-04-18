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В зюзинской школе провели обучающие семинары для учителей
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В зюзинской школе провели обучающие семинары для учителей 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В школе № 554 состоялся семинар для учителей начальных классов и специалистов психолого-педагогической службы.
11 и 12 апреля в школе № 554 для учителей и специалистов психолого-педагогической службы прошел семинар, направленный на помощь педагогам в принятии детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Семинар был проведен в рамках реализации социального проекта по продвижению идей инклюзивного образования «Мы рады тебе». Ведущими семинара были люди с инвалидностью, которые обучались в детстве в общеобразовательных школах.
В первый день разработчики и ведущие семинара рассказали педагогам об истории развития отношений общества к людям с инвалидностью, о факторах, влияющих на развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, о проблемах обучения таких детей в школе. На следующий день на занятии обсуждали тактики помощи ребенку в школе и проблемы, связанные с выбором дальнейшего жизненного пути таких детей. Также на семинаре прошло открытое интервью для ведущих, в котором все желающие могли задать вопросы, касающиеся их жизненного пути.
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