Формула успеха юного химика

«Вечерка» продолжает рассказывать об историях успеха москвичей, которые идут к мечте, преодолевая любые трудности. Один из них — ученик школы для незрячих детей № 1 Даниил Гаранин.

В этом году Даниил победил на московском этапе олимпиады по химии. Химию Даня полюбил с того момента, как впервые услышал о формулах, веществах и сложных реакциях. Научные труды по этому предмету парень находит в интернете, а специальное приложение на планшете воспроизводит текст через наушники.

Благодаря таким стараниям с теоретической частью на олимпиаде Даниил справился легко. А вот во время практики ему понадобилась помощь ассистента. Им стала учитель химии школы для незрячих детей № 1 Людмила Кикнохаева.

— Я читала задания, а Даниил разрабатывал алгоритм действий и проговаривал, что нужно сделать, — рассказывает педагог.

Сейчас парень готовится к ЕГЭ и мечтает поступить на химфак. Но по закону, незрячих людей на этот факультет не берут. Помочь мальчику вызвался мэр Москвы Сергей Собянин — он пообещал переговорить с ректорами вузов и с потенциальным работодателем, чтобы Даниил прошел стажировку во время учебы.

ЦИФРА

136 лет со дня основания отмечает в этом году школа-интернат № 1, где учится Даниил.