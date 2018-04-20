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В столице стартовал Московский международный кинофестиваль
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В столице стартовал Московский международный кинофестиваль 

Авторадио 1 час назад
Фото: Басманные Вести
Церемония открытия юбилейного 40-го форума была проникнута нотой светлой грусти. Специальным «Золотым Святым Георгием» — призом «За вклад в мировой кинематограф» был посмертно награжден Олег Табаков. Актер, режиссер и педагог ушел из жизни 12 марта. Получать приз на сцену поднялся его младший сын Павел Табаков. Московский Международный Кинофестиваль — один из старейших в мире. Впервые он проводился в 1935 году, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Правда, хронология фестиваля отсчитывается с 1959 года, когда он превратился в регулярное мероприятие. В этом году в основном конкурсе 16 фильмов. Из них три — российские. Это «Ню» режиссера и актрисы Ян Гэ, «Царь-птица» Эдуарда Новикова и лента «Спитак» Александра Котта. Имена обладателей статуэток святого Георгия объявят 26 апреля.
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