Стартовал V Московский международный салон образования

Ольга Васильева отметила высокий интерес Российской Федерации в совместном сотрудничестве с ЮНЕСКО . По ее словам, на сегодняшний день в РФ существуют два высших учебных заведения под эгидой ЮНЕСКО — институт по информационным технологиям в образовании и институт Международного центра устойчивого энергетического развития.

Также Министр образования России сообщила, что государство нуждается в улучшении дошкольного и профессионального образования.