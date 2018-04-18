Стартовал V Московский международный салон образования 

Стартовал V Московский международный салон образованияНа первой сессии форума присутствовали министры образования Беларуси, Пакистана, Ирана, Палестины и Бурунди. Они выступили перед участниками совместно с Министром образования Российской Федерации Ольгой Васильевой, которая открыла первую сессию форума.
Ольга Васильева отметила высокий интерес Российской Федерации в совместном сотрудничестве с ЮНЕСКО. По ее словам, на сегодняшний день в РФ существуют два высших учебных заведения под эгидой ЮНЕСКО — институт по информационным технологиям в образовании и институт Международного центра устойчивого энергетического развития.
Также Министр образования России сообщила, что государство нуждается в улучшении дошкольного и профессионального образования.