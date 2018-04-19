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Сегодня стартует 40-й Московский Международный кинофестиваль — 2018
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Сегодня стартует 40-й Московский Международный кинофестиваль — 2018 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В этом году сроки проведения фестиваля сдвинули. Обычно ММКФ проходит летом, но в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу, кинофестивалю пришлось начать свою работу в апреле. Сегодня, на торжественной церемонии в кинотеатре «Россия» назовут основные награды этого года, а также вручат почетный приз за вклад в мировой кинематограф. После церемонии зрители увидят итальянский фильм «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека, который участвует в основной программе фестиваля. Всего в основной конкурс вошли 16 фильмов. Среди них три российские ленты: «Ню» режиссера и актрисы Ян Гэ, «Спитак» Александра Котта, «Царь-Птица» Эдуарда Новикова. Помимо этого участниками фестиваля стали работы иностранных режиссеров: «12-й человек» Харальда Цварта (Норвегия), «Воспоминания солдата» (Республика Корея), «Гаспар едет на свадьбу» Антони Кордье (Франция, Бельгия), «Гнев» (Португалия), «Год Леона» режиссера Мерседеса Лаборде (Аргентина), «Заблудшие» Дастина Финели (Новая Зеландия), «Ночной Бог» Адильхана Ержанова (Казахстан), «Офелия» Клер Маккартни (США), «Ричард спускается в ад» Роберта Торре (Италия), «С пеной у рта» (Латвия, Польша, Литва), «Стойкость» (Узбекистан) и «Халеф» (Турция). Судить киноленты основной программы будут немецкая актриса Настасья Кински, российский режиссер Анна Меликян, итальянский продюсер Паоло дель Брокко, американский актер Джон Сэвидж, китайский режиссер Лян Цяо. Фильмы, которые не попали в основной конкурс покажут в специальной программе «Спектр». Также на фестивале пройдет конкурс докментального кино, спецпрограмма «Persona: Ингмар Бергман», в рамках которой покажут более 20 картин легендарного режиссера. Также зрителей ждет еще ордна спецпрограмма, посвященная Брюсу Ли. Помимо этого на ММКФ -2018 пройдет специальное событие — «Две недели длиной в 50 лет», состоящая из самых интересных фильмов Каннской секции «Двухнедельник режиссеров». К тому же на фестивале пройдут программы «Эйфория сопротивления», «Восемь с половиной фильмов», где, в частности, покажут фильмы Берлинского кинофестиваля, «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Век кино стран Балтии». Фильмом закрытия фестиваля станет канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа.
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