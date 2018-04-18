Умный город вам поможет

Власти Москвы выбрали технологии для цифровой стратегии «Умный город», которые будут развиваться во всех отраслях жизни столицы. «Вечерка» узнала о новшествах подробнее.

Например, в этом году в городе стартует пилотный проект «Умный счетчик». Система отправит процедуру снятия показаний счетчиков в прошлое.

— Если сейчас вам регулярно нужно снимать показания и отправлять их, то этот проект даст возможность забыть об этой процедуре совсем, — пояснил глава Департамента информационных технологий Артем Ермолаев . — Все будет происходить автоматически.

Драмкружок, кружок по фото…

Большинство школ столицы будут полностью оснащены технической инфраструктурой «Московской электронной школы». Начнутся разработки алгоритмов, которые позволят автоматически подбирать кружки и секции для детей.

— У нас есть все данные для этого, — отметил Ермолаев.

Он также сообщил, что уже разработаны алгоритмы прогнозирования заболевания детей в классе.

— Это поможет уведомлять родителей, чтобы они не отводили ребенка в школу в тот или иной день, и таким образом уберечь его от заражения, — сказал глава департамента.

Ваше здоровье

Не останется без внимания и сфера здравоохранения. Сейчас поликлиники подключены к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), которая избавила врачей и пациентов от бумажных медкарт, очередей, дала возможность записи через приложение. Появились электронные рецепты. То же самое произойдет с больницами.

— Кроме того, добавится возможность получения электронных справок: после болезни ребенку больше не нужно будет нести справку в школу, — заверил Артем Ермолаев. — Данные будут отправляться в школу сами.