РАН: «Это же просто неприлично! Так работать с Минобрнауки мы не можем!»

Внезапная идея Минобрнауки порушить порядок принятия федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) вкупе с правилами проведения экспертизы школьных учебников и их включения в федеральный перечень рекомендованных школе ввергла едва налаженную работу в хаос. Вопреки правилам, к слову сказать, принятым правительством и утвержденным президентом страны, министерство отодвинуло ученых РАН от экспертизы научной составляющей образовательных стандартов и учебников и правит бал на свой, чиновничий вкус, советуясь в этом вопросе разве что с методистами из Российской академии образования (РАО). И вот итог. Образовательное сообщество расколото. Школа окончательно сбита с толку. А на повестку дня, как стало ясно 17 апреля на заседании Экспертной комиссии РАН по анализу и оценке научного содержания федеральных государственных образовательных стандартов и учебной литературы для начальной, средней и высшей школы, выходит вопрос: а нужна ли вообще нашему среднему образованию опека ученых или отечественной школе XXI века наука не указ, и она пойдет своим путем.

До того как под систему экспертизы отечественных образовательных стандартов и школьных учебников стали вести подкоп, все было просто. На соответствие последнему слову науки их проверяла РАН, на пригодность для изучения той или возрастной группы детей — РАО, а окончательно все расставляла по местам третья, общественная экспертиза. Но в 2016–2017 годах начались перемены — нежданные, как апоплексический удар, и столь же «целительные».

Вначале руководство Минобрнауки заявило, что школе незачем иметь несколько учебников по каждому предмету, и вместо них будет единый. Затем — что надо поменять и образовательный стандарт, по сути, вернув его к образчикам 1990-х, если не 1980-х годов. А там дошло и до основополагающих принципов проведения экспертизы. 26 января 2018 года министерский Научно-методический совет по учебникам принял удивительное решение — наделить РАО правом проведения «дополнительной» экспертизы учебников, фактически в обход РАН. Причем последнюю даже не сочли нужным проинформировать о причинах такого решения, хотя официальных нареканий на их экспертизу не зафиксировано.

Отодвинули РАН и от экспертизы школьных образовательных стандартов. И первым блином этой кухни, вышедшим, как и положено, чудовищным комом, стало принятие новых ФГОСов в марте этого года. Точнее, полупринятие, поскольку окончательное решение в силу разразившегося скандала пришлось отложить.

По некоторым данным, застопорить продвижение скандального ретро-ФГОСа смогло лишь прямое вмешательство президентской администрации . Но мучает вопрос: неужто это осознанный курс руководства Минобрнауки на отлучение от школы Академии наук, на что, увы, очень похоже? А если так, то кто должен занять место ученых в этом вопросе? Или, по мнению чиновников, научный подход в принципе противопоказан школьникам, как и многообразие учебной литературы?

— Не должно быть прецедента принятия образовательного стандарта без научного сопровождения, — поддержал вице-президент РАН Валерий Козлов . — Из-за непоследовательных действий Минобрнауки возникает коллизия! Да и в госзадание РАН на 2018 год вписана работа по экспертированию ФГОСов. А по факту выходит, что эта работа уже проведена, а ее результаты утверждены без РАН.

Та же ситуация сложилась и с экспертизой учебников, вздыхают в РАН.

Как прозвучало на Совете, за последние несколько лет РАН провела экспертизу 1092 учебников, дав каждому пятому отрицательное заключение. Результатом работы стало заметное улучшение качества школьных учебников в целом. Однако в январе этого года в отсутствие представителей РАН министерский Совет принял решение о введении дополнительной экспертизы учебников. Академия дважды запрашивала разъяснения министерства по этому поводу, но ответа не получила.

— Это же просто неприлично! — завозмущались коллеги. — Так работать с Минобрнауки мы не можем!

Работа эта, похоже, и правда не из легких:

— Могут ли стандарты образования меняться быстрее, чем развивается наука? — задался резонным вопросом членкор Андрей Сахаров , представляющий в Экспертном совете РАН историков. — Понятно, нет. Мы занимаемся своим делом: следим, чтобы стандарты лежали в рамках современной науки, а учебники — в рамках этих стандартов, ограждаем учебники от ошибок.

Впрочем, в ситуации, сложившейся стараниями Минобрнауки, вопрос об ответственности экспертов вообще выходит за скобки, ибо место некогда четкой процедуры сейчас заняла мутная водица, где каждый норовит выудить свою рыбку:

— Издательства получили возможность выбирать, куда пойти на экспертизу — в РАН или РАО, — отметил Козлов. — И эта серьезная недоработка министерства плодит вкусовщину: линия Минобрнауки привела к тому, что часть издательств пошли к нам, часть — в РАО, а затем принесли эти учебники в министерство для включения в Федеральный перечень. Мы в принципе не понимаем позиции министерства по отношению к Федеральному перечню учебников! То оно само резко его увеличивает, вводя единые «линейки учебников» по всем предметам с 5-го по 11-й класс, из-за чего уже имеющиеся учебники пришлось дополнять новыми, уже в данной линейке. Но, сделанные в спешке, многие из них оказались невостребованными. И если сейчас их отбросить, окажется, что учебников у нас не так уж и много. Этот вопрос с министерством обязательно надо прояснить!

«Прояснить» решили и вопрос о наличии в министерстве конкретных нареканий к экспертизе РАН. В резолюцию заседания этот пункт вошел, однако с учетом судьбы прежних подобных попыток ответа явно придется добиваться через вышестоящее руководство.

По ощущениям, заседанием дело не закончится, и ведущие эксперты РАН пойдут дальше — к руководству страны.

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