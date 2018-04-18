Новую школу в микрорайоне 1 мая в Балашихе сдадут летом 2018 года

Об этом сообщил директор по строительству генподрядной организации «Строительное управление 9» Николай Кондратьев.

Строительство школы на 550 мест в микрорайоне 1 мая в Балашихе началось летом 2017 года. Общая площадь здания составляет 8 тысяч квадратных метров. В учреждении расположатся аудитории для начальных и старших классов, два спортивных зала, актовый зал, столовая на 330 человек. На территории оборудуют спортивную площадку с футбольным полем, беговыми дорожками и зонами для волейбола и баскетбола.

В настоящий момент работы ведутся по всем инженерным, внутренним и наружным сетям, а также идет внутренняя отделка, устройство фасада и кровли. Объект готов на 70%. В конце июля планируем сдать его в эксплуатацию

Он добавил, что до конца апреля будут закончены работы по первичной отделке помещений. Начинается благоустройство территории.