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Новую школу в микрорайоне 1 мая в Балашихе сдадут летом 2018 года
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Новую школу в микрорайоне 1 мая в Балашихе сдадут летом 2018 года 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил директор по строительству генподрядной организации «Строительное управление 9» Николай Кондратьев.
Строительство школы на 550 мест в микрорайоне 1 мая в Балашихе началось летом 2017 года. Общая площадь здания составляет 8 тысяч квадратных метров. В учреждении расположатся аудитории для начальных и старших классов, два спортивных зала, актовый зал, столовая на 330 человек. На территории оборудуют спортивную площадку с футбольным полем, беговыми дорожками и зонами для волейбола и баскетбола.
В настоящий момент работы ведутся по всем инженерным, внутренним и наружным сетям, а также идет внутренняя отделка, устройство фасада и кровли. Объект готов на 70%. В конце июля планируем сдать его в эксплуатацию
Николай Кондратьев.
Он добавил, что до конца апреля будут закончены работы по первичной отделке помещений. Начинается благоустройство территории.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году в городе откроется школа в микрорайоне Железнодорожный на 800 мест и пристройка к школе № 2 на улице Кудаковского. Помимо этого, будут спроектированы три новые школы в микрорайоне Первомайский, Ольгино и на Леоновском шоссе, две пристройки к школам на улице Летная и Юннатов.
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